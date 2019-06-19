У задержанного изъяли пневматический пистолет и патроны.

В Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

У мужчины изъяли пневматический пистолет и патроны к нему.

"Подвергая опасности отдыхающих, 33-летний граждан одной из стран Средней Азии устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам. О происшествии в полицию сообщили свидетели. Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника и доставили его в Киевский отдел полиции. У него изъят пневматический пистолет и патроны к нему", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Иностранцу грозит до 7 лет лишения свободы.

По данным одесского издания "Думская", суд арестовал подозреваемого на 60 дней с возможностью внесения 150 тысяч гривен залога.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое полицейских, стреляя по предметам во дворе дома, ранили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Ребенок умер в больнице 3 июня.