Крымского активиста Бекирова перевезли из СИЗО в больницу (обновлено)

Крымского активиста Эдема Бекирова вывезли из СИЗО Симферополя в кардиологическое отделение больницы. Об этом сообщила его дочь Элеонора Бекирова на своей странице в Фейсбуке.

Она написала, что пока не знает подробностей.

Обновление. Политзаключенного Бекирова вывозили из СИЗО в 6 городскую больницу Симферополя для медобследования, которое продлилось 30 минут. Об этом сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, пишет "Крым.Реалии".

"Сделали кардиограмму, продержали 30 минут в кардиологическом отделении 6-ой горбольницы Симферополя и увезли обратно в медсанчасть СИЗО", – рассказал адвокат. По мнению Велиляева, администрация следственного изолятора таким образом отреагировала на решение Европейского суда по правам человека от 11 июня, которое обязывает российские власти срочно поместить Бекирова в больницу.

"Скорее всего, это была консультация врачей, по итогам которой будет заключение, что он здоровый как бык и может в дальнейшем содержаться под стражей в медсанчасти СИЗО. Скорее всего, им нужно формальное медицинское заключение для ответа в ЕСПЧ", – считает адвокат.

Велиляев также добавил, что другой адвокат Бекирова Алексей Ладин намерен 20 июня посетить его в СИЗО.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала о прогрессировании у Бекирова диабета. 12 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. ЕСПЧ решил, что из-за ухудшения состояния здоровья Бекирова Россия должна поместить его в больницу не тюремного типа.

57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца по подозрению в хранении боеприпасов и оружия. 7 июня Киевский райсуд Симферополя в оккупированном Крыму продлил арест Бекирова до 12 августа 2019 года.