Защита фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" обжалует приговор российского суда

Приговор по этим делам был вынесен задолго до начала судебного следствия, - адвокат.

Адвокат фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Лиля Гемеджи назвала приговор Северо-Кавказского окружного военного суда ожидаемым и заявила, что намерена его обжаловать. Об этом она сообщила корреспонденту Крым.Реалии.

"Сроки ожидаемые и для защитников, и для подсудимых. Мы изначально говорили о том, что приговор по этим делам вынесен задолго до начала судебного следствия, результат его уже был написан. Заседания, которые проходили в Ростове, – это лишь имитация справедливого судебного процесса", – сказала адвокат.

Гемеджи подчеркнула, что защита подаст апелляционную жалобу на этот приговор.

Также она заявила, что фигуранты дела не удивлены решением суда ужесточить наказание троим: Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову, несмотря на то, что до последнего верила в справедливость судей.

"Это лишь срок на бумаге. Срок, который они будут отбывать в реальности, зависит не от судей и не от прокуроров. Репрессии можно остановить лишь политической волей. Но, к большому сожалению, либо власть не хочет этого делать, либо это целенаправленная политика геноцида в отношении определенной нации или религии. В Крыму оба этих признака составляют единое целое", – добавила Гемеджи.

Напомним, в 2016 году российская власть начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир" в оккупированном Россией Крыму. Это движение запрещено в России как террористическое, но не запрещено в Украине.

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

Сегодня, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова вынес приговор пяти крымским татарам в рамках этого дела.

Теймур Абдуллаев приговорен к 17 годам строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Узеир Абдуллаев - 13 лет, Айдер Салединов - 12 лет, Рустем Исмаилов - 14 лет, Эмиль Джемаденов - 12 лет.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.