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В среду в Киеве жара снизится до +30 градусов

Осадки возможны только в западных и южных областях.

В среду в Киеве жара снизится до +30 градусов
Фото: EPA/UPG

В среду, 19 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, только в Закарпатье кратковременный дождь; днем местами кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

В Сваляве местами кратковременные дожди, температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Донецкой и Луганской областях местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

18 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

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