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В субботу в Киеве до +32 градусов, возможны дожди

Кратковременные дожди синоптики обещают во всех регионах.

В субботу в Киеве до +32 градусов, возможны дожди
Фото: Макс Левин

15 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+32 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +29…+34 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

14 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +26 градусов.

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