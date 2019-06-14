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Погибшие в польском ДТП украинцы приехали на заработки из Ровенской области, - посольство

Сотрудник консульства выехал на место аварии: попытается оказать помощь пострадавшему и организует возвращение тел погибших на родину.

Погибшие в польском ДТП украинцы приехали на заработки из Ровенской области, - посольство
Фото: Макс Левин

В связи с ДТП, в котором погибли трое и пострадал один гражданин Украины, для оказания помощи на месте выехал представитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Представитель консульства установит контакт с родными погибших, проведет беседы с представителями правоохранительных органов и посетит выжившего парня. Ожидается, что консульский сотрудник поговорит с работодателем погибших, и выяснит, как будет оплачена транспортировка погибших.

Посольство уже договорилось о том, чтобы родственники погибших прошли границу в ускоренном порядке. Все они являются жителями одной деревни в Ровенской области.

Напомним, ДТП с тремя погибшими произошла в Польше в среду. Водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Выживший пострадавший находится в больнице Гожува Великопольского в тяжелом состоянии.

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