Погибшие в польском ДТП украинцы приехали на заработки из Ровенской области, - посольство

В связи с ДТП, в котором погибли трое и пострадал один гражданин Украины, для оказания помощи на месте выехал представитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на посольство Украины в Польше.

Представитель консульства установит контакт с родными погибших, проведет беседы с представителями правоохранительных органов и посетит выжившего парня. Ожидается, что консульский сотрудник поговорит с работодателем погибших, и выяснит, как будет оплачена транспортировка погибших.

Посольство уже договорилось о том, чтобы родственники погибших прошли границу в ускоренном порядке. Все они являются жителями одной деревни в Ровенской области.

Напомним, ДТП с тремя погибшими произошла в Польше в среду. Водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Выживший пострадавший находится в больнице Гожува Великопольского в тяжелом состоянии.