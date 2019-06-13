В пятницу в Киеве до +32 градусов, без осадков

В пятницу, 14 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +29…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

13 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.