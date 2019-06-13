В четверг, 13 июня, в Киеве закрыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. Причина - регламентные ремонтные работы.

Об этом сообщает "Информатор".

На данный момент мост с двух сторон закрыли ограждениями и туда нельзя пройти. Предварительно, откроют мост в пятницу вечером, 14 июня.

На месте дежурит муниципальная охрана. Они и рассказали, что ремонт начнут ближе к вечеру.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что мост закрыт для проведения ремонтных работ.

"Друзья! До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что "улегся" гусасфальт - покрытие моста - отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему так много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта - лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем посетителей", - написал он в Фейсбуке.

"Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного супербронированного стекла. Стеклянные элементы на мосту останутся. Они - абсолютно безопасны", - добавил мэр.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Крещатым парком открыли вечером 25 мая. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что верхнее стекло-пленку в ближайшее время поменяют на бронированное.