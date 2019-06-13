Взрыв мог бы оставить без водоснабжения Харьков и Лозовую.

Сотрудники Службы безопасности задержали жителя Харьковской области, который заложил взрывное устройство рядом с емкостью с хлором для очистки воды на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород и совершил это преступление по их заданию.

"Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна 2 кг тротила", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Отмечается, что взрыв мог привести прекращению водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Задержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 УК (диверсия). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее СБУ заявила о предотвращении теракта в Запорожье - по информации спецслужбы, злоумышленники собирались заложить взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки.