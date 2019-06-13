"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Суд отменил разрешение на строительство "Патриотики на озерах"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
В Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительства
В Молдове группа офицеров МВД перешла на сторону нового правительства
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики 28 раз открывали огонь на Донбассе, один военный ранен

Трижды зафиксировано применение запрещенного минскими договоренностями вооружения.

За сутки боевики 28 раз открывали огонь на Донбассе, один военный ранен
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: пять раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Марьинка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; два раза Широкино - из автоматических гранатометов; Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Старогнатовку - из автоматические гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Лебединское - из стрелкового оружия; окраину Талаковки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами также оказались населенные пункты Новгородское, Луганское, Южное.

С начала текущих боевики открывали огонь три раза.

Напомним, накануне украинские военные военные вплотную приблизились к оккупированному Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками у Марьинки составляет несколько сотен метров.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также