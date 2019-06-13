За сутки боевики 28 раз открывали огонь на Донбассе, один военный ранен

С начала суток российско-оккупационные войска 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: пять раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Марьинка - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; два раза Широкино - из автоматических гранатометов; Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Старогнатовку - из автоматические гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Лебединское - из стрелкового оружия; окраину Талаковки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелами также оказались населенные пункты Новгородское, Луганское, Южное.

С начала текущих боевики открывали огонь три раза.

Напомним, накануне украинские военные военные вплотную приблизились к оккупированному Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками у Марьинки составляет несколько сотен метров.