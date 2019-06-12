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В Киеве задержали двух женщин, которые обманывали арендаторов квартир под видом риелторов

Доказана их причастность к 45-ти эпизодам мошенничества.

В Киеве задержали двух женщин, которые обманывали арендаторов квартир под видом риелторов
Фото: ya-lady.net

В Киеве правоохранители задержали двух женщин, которые обманули несколько десятков человек под предлогом сдачи им квартир в аренду. Злоумышленницы работали через всемирную сеть, где предлагали свои услуги.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Мошенницы работали через интернет, где предлагали свои услуги риелторов.

Отмечается, что в полицию с заявлениями обратилось почти 50 граждан, пострадавших в результате действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья. После подписания договора они платили деньги за первый месяц аренды, а когда приезжали по адресу - на месте никого не было.

Правоохранители установили подозреваемых  - двух женщин 26-ти и 20-ти лет. Они действовали по такой схеме на протяжении двух лет, выманивая деньги у пострадавших. Уже доказана их причастность к 45-ти эпизодам преступлений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В офисном помещении, где работали мошенницы, оперативники изъяли документацию, деньги и мобильные телефоны. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Женщинам сообщили о подозрении, им грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе мошенник продал жителям района 26 несуществующих паркомест.

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