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Адвокат бизнесмена Дыминского требует закрыть дело о смертельном ДТП

"В материалах дела до сих пор нет ни одного доказательства его вины".

Адвокат бизнесмена Дыминского требует закрыть дело о смертельном ДТП
Петр Дыминский
Фото: football.ua

Адвокат бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый требует закрыть дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла жительница Львовской области.

Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам адвоката за два года после ДТП Дыминскому не было предъявлено обвинений, а срок расследования не был продлен.

Лысый подтвердил, что обратился к правоохранителям с требованием закрыть дело, но не указал, когда именно он это сделал.

"Нет оснований для привлечения Дыминского к ответственности. В материалах дела до сих пор нет ни одного доказательства его вины в этом ДТП. В материалах дела, которые я видел, нет продления срока расследования. Поэтому я обратился в прокуратуру Львовской области, чтобы дело закрыли. Когда я это сделал - я не помню, может месяц назад, но никакого ответа я не получил", - рассказал адвокат.

Он также заявил, что не знает, где сейчас находится Дыминский и отказался от дальнейших комментариев.

В прокуратуре области подтвердили, что получили заявление от адвоката 13 мая.

Напомним, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец. "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Охранник бизнесмена Андрей Борщ признал себя виновником ДТП, но в ходе следствия было установлено, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский. Охраннику были предъявлены обвинения в сокрытии преступления.

Дымнский был объявлен во всеукраинский розыск, а МВД попросило Интерпол объявить его в международный розыск. 22 августа бизнесмен улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря.

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