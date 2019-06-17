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​Во вторник в Киеве обещают до +30

Осадки возможны на западе, севере и в центре Украины.

​Во вторник в Киеве обещают до +30
Фото: EPA/UPG

18 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +23...+30 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью, кроме Житомирской области, местами кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Днепропетровской области, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +25...+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +26...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +27...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус.

17 июня на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +26 градусов.

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