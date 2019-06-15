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В воскресенье в Киеве до +32 градусов

Осадков не прогнозируют.

В воскресенье в Киеве до +32 градусов
Фото: EPA/UPG

16 июня в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с

Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +27…+33 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +18…+20 градусов, днем +31…+33 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +27…+32 градуса, в Днепропетровской области +33…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +15…+24 градуса, днем +28…+33 градуса, местами +35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

15 июня на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 23-25 градусов, в Днепре в пределах Киева 25 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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