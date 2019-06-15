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В Херсонской области 59 домов остаются подтопленными вторые сутки

Сильные дожди прошли в регионе 13 июня.

В Херсонской области 59 домов остаются подтопленными вторые сутки
Фото: dsns.gov.ua

В Херсонской области из-за интенсивных дождей вторые сутки остаются подтопленными 252 дома, из них - 59 жилых в селе Новая Маячка. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что уровень воды постепенно начинает спадать.

За последние сутки спасатели откачали более 11 тысяч кубометров воды (всего с 13 июня откачали более 56 тыс. кубометров).

Сотрудники ГосЧС прокладывают временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 79 спасателей и 17 единиц спецтехники.

Напомним, в Тернопольской области после ливня подтопило несколько сел.

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