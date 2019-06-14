Международные следователи представят новые данные о крушении МН17 над Донбассом в 2014 году

Сначала они проведут закрытую встречу с родственниками погибших в катастрофе.

Международные следователи, расследующие крушение "Боинга 777" над Донбассом 2014 года сообщат о новых данных катастрофы 19 июня. Об этом сообщает Business-standard.

Отмечается, что прежде чем повести открытую пресс-конференцию, следователи проведут закрытую встречу с родственниками погибших в катастрофе Боинга, чтобы сначала их проинформировать о результатах расследования.

В состав совместной следственной группы входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Международная группа следователей установила, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2".

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР").

В начале июня 2019 года были обнародованы новые доказательства причастности россиян к крушению МН17. В день когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17, более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области. А 15 июля, за два дня до кршения лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.