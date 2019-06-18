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СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17

Среди них - подозреваемый в госизмене полковник ВСУ Безъязыков.

СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
Фото: EPA/UPG

Голландский телеканал Nieuwsuur назвал имена четверых подозреваемых по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777.

Об этом пишет TheBell со ссылкой на опубликованный в Twitter ролик телеканала.

"За день до обнародования новых подробностей расследования совместной следственной группы (JIT) голландский канал Nieuwsuur опубликовал четыре имени подозреваемых. До сих пор ни одно имя официально не называлось, а одно из них совпало с именем важного фигуранта открытого расследования. Пока непонятно, те ли это имена, которые назовет JIT. Но их обнародование в любом случае вызовет рост напряженности с Россией, которая не экстрадирует своих граждан", - пишет издание.

Перевод сюжета опубликовала украинский колумнист Светлана Самборска. Так, по версии телеканала, в списке подозреваемых четыре имени:

Сергей Мучкаев. Командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По версии телеканала, он отвечал за перевозку сбившего Boeing ЗРК "Бук" до украинской границы и лично принимал в ней участие.

Иван Безъязыков. Гражданин Украины, полковник ВСУ. Он находится под судом на Украине по обвинению в госизмене. Возможно, он способствовал перевозке "Бука" к месту запуска.

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), шеф разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Это имя фигурирует в журналистском расследовании: Дубинского (известного также как Сергей Петровский) считают организатором боевого применения установки.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза"). Подполковник запаса российских ВДВ. Упоминается в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. По некоторым данным, находился при установке в момент пуска.

Напомним, 19 июня JIT назовет имена четверых подозреваемых. Об этом сегодня сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, речь о высокопоставленных российских военных, причем это "только верхушка" - остальных причастных будет больше, но их раскроют позже.

После доклада будет презентация экспертно-журналистской группой Bellingсat. "Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

Ранее следствие официально не называло никаких имен. Однако JIT плотно сотрудничает с Bellingcat, являющейся де-факто неофициальной группой расследования. Ряд первичных данных и выводов этой группы вошли в материалы официального расследования.

Осенью прошлого года JIT представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР").

В начале июня 2019 года были обнародованы новые доказательства причастности россиян к крушению МН17. В день когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17, более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области. А 15 июля, за два дня до крушения лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.

Ранее ССГ пришла к выводу, что ракета "Бук", из которой сбили самолет, была доставлена в Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском. В этой связи Нидерланды в мае 2018 года возложили ответственность за трагедию на РФ, которая отрицает свою причастность к крушению авиалайнера.

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