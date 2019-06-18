СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17

Голландский телеканал Nieuwsuur назвал имена четверых подозреваемых по делу сбитого над Донбассом малайзийского Boeing 777.

Об этом пишет TheBell со ссылкой на опубликованный в Twitter ролик телеканала.

"За день до обнародования новых подробностей расследования совместной следственной группы (JIT) голландский канал Nieuwsuur опубликовал четыре имени подозреваемых. До сих пор ни одно имя официально не называлось, а одно из них совпало с именем важного фигуранта открытого расследования. Пока непонятно, те ли это имена, которые назовет JIT. Но их обнародование в любом случае вызовет рост напряженности с Россией, которая не экстрадирует своих граждан", - пишет издание.

Het #JIT zegt dat de Buk-raket afkomstig was van de 53ste brigade van het Russische leger. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp (@gjdennekamp) ging die brigade opzoeken. #Nieuwsuur pic.twitter.com/7HwEym5Fq6 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) 17 июня 2019 г.

Перевод сюжета опубликовала украинский колумнист Светлана Самборска. Так, по версии телеканала, в списке подозреваемых четыре имени:

Сергей Мучкаев. Командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По версии телеканала, он отвечал за перевозку сбившего Boeing ЗРК "Бук" до украинской границы и лично принимал в ней участие.

Иван Безъязыков. Гражданин Украины, полковник ВСУ. Он находится под судом на Украине по обвинению в госизмене. Возможно, он способствовал перевозке "Бука" к месту запуска.

Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), шеф разведки "ДНР", ветеран ГРУ РФ. Это имя фигурирует в журналистском расследовании: Дубинского (известного также как Сергей Петровский) считают организатором боевого применения установки.

Олег Пулатов (позывной "Гюрза"). Подполковник запаса российских ВДВ. Упоминается в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. По некоторым данным, находился при установке в момент пуска.

Напомним, 19 июня JIT назовет имена четверых подозреваемых. Об этом сегодня сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. По ее словам, речь о высокопоставленных российских военных, причем это "только верхушка" - остальных причастных будет больше, но их раскроют позже.

После доклада будет презентация экспертно-журналистской группой Bellingсat. "Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

Ранее следствие официально не называло никаких имен. Однако JIT плотно сотрудничает с Bellingcat, являющейся де-факто неофициальной группой расследования. Ряд первичных данных и выводов этой группы вошли в материалы официального расследования.

Осенью прошлого года JIT представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР").

В начале июня 2019 года были обнародованы новые доказательства причастности россиян к крушению МН17. В день когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17, более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ находились вблизи границы в Ростовской области. А 15 июля, за два дня до крушения лайнера, они получили сухие пайки на 5 суток.

Ранее ССГ пришла к выводу, что ракета "Бук", из которой сбили самолет, была доставлена в Украину из российской воинской части, расквартированной под Курском. В этой связи Нидерланды в мае 2018 года возложили ответственность за трагедию на РФ, которая отрицает свою причастность к крушению авиалайнера.