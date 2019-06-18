Вера в одиночество
Вера в одиночество
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция завела дело по факту отравления 17 человек в кафе в Каменке-Бугской

Пострадавшие начали обращаться в больницу еще 15 июня.

Полиция завела дело по факту отравления 17 человек в кафе в Каменке-Бугской

Полиция Львовщины открыла уголовное производство по факту массового отравления посетителей кафе "Озон" в Каменке-Бугской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

За последние трое суток в больницу обратились 17 человек, которые побывали в одном и том же кафе. Пострадавшим от 14 до 45 лет, у них предварительно диагностирована пищевая токсикоинфекция. Среди пострадавших - четверо детей, состояние больных оценивается как средней тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм.

Напомним, на прошлой неделе во Львове после посещения ресторана "Червона рута" пострадали 55 человек. Проверка выявила, что ресторан работал без разрешения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также