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В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"

Погиб мужчина, три женщины попали в реанимацию.

Фото: hm.npu.gov.ua

Автобус с туристами столкнулся с тягачом в Хмельницкой области. В результате аварии погиб мужчина, еще три женщины попали в реанимацию. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Авария произошла около 2:45 сегодня ночью вблизи пгт Войтовцы. По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь-Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Фото: hm.npu.gov.ua

В результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которой управляют транспортными средствами".

Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Польше скончался четвертый пострадавший в ДТП - 19-летний гражданин Украины.

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