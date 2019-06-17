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На Донбассе с начала дня произошло 13 обстрелов

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе с начала дня произошло 13 обстрелов
Фото: 24tv.ua

С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений украинских военных с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, информирует пресс-центр штаба ООС в вечерней сводке.

Согласно сообщению, пять обстрелов зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактического формирования "Восток". Были обстреляны позиции украинских военных возле Лебединского (с направления Ужовка), Талаковки (с направления Пикузы), Пищевика (с Верхнеширокинского) и Водяного (с направления Ужовка).

Восемь обстрелов зафиксировано в зоне ответственности оперативно-тактического формирования "Север". Были обстреляны позиции украинских военных возле Пивденного (с направления шаты имени Гагарина и Горловки), Новотошковского (с направления Голубовского), окраины Крымского (со стороны Словяносерска), возле Попасной (со стороны Молодежного) и возле населенного пункта Шумы (со стороны Горловки).

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, что 16 июня на Донбассе произошло 30 обстрелов, ранены двое военных.

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