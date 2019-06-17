Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновила рейс "Одесса – Вильнюс (Литва)".
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя международного аэропорта "Одесса".
Перелеты будут выполняться с июня по сентябрь на самолетах Boeing 737-800.
Частота рейсов - три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Одессы и по средам, пятницам и воскресеньям из Вильнюса.
Время в пути составит менее 2 часов.
Стоимость билета в одну сторону стартует от 1 188 гривен.
Как сообщалось, 15 июня МАУ запустила прямой авиарейс между Киевом и Измиром.