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МАУ возобновила рейс "Одесса - Вильнюс"

Перелеты будут выполняться с июня по сентябрь на самолетах Boeing 737-800.

МАУ возобновила рейс "Одесса - Вильнюс"
Фото: EPA/UPG

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновила рейс "Одесса – Вильнюс (Литва)".

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя международного аэропорта "Одесса".

Перелеты будут выполняться с июня по сентябрь на самолетах Boeing 737-800.

Частота рейсов - три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам из Одессы и по средам, пятницам и воскресеньям из Вильнюса.

Время в пути составит менее 2 часов.

Стоимость билета в одну сторону стартует от 1 188 гривен.

Как сообщалось, 15 июня МАУ запустила прямой авиарейс между Киевом и Измиром.

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