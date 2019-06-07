Украина представила в Гааге окончательные ходатайства по иску против России

Суд ООН должен по существу рассмотреть дело о сбитом самолете рейса MH17. Об этом сегодня во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Мы разочарованы отношением России к трагедии МН-17. Появляется все больше и больше доказательств. Все стороны Международной совместной следственной группы поддержали представленные на сегодняшний день выводы следствия. Следствие близится к завершению, и мы убеждены, что вскоре появятся обвинительные акты. Правосудие в отношении отдельных лиц является важным, так же, как и это дело. МН-17 - это трагическая страница в истории финансирования терроризма. И вся эта история в полной мере должна быть рассмотрена по существу", - сказала Зеркаль.

Украина обвиняет РФ в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, которые она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года, - отметила на слушаниях Зеркаль.

Также Украина просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований. Или вынести решение и объявить, что возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченным травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - резюмировала представитель Украины.

Ранее юрист Гарольд Гонджа Коу, который представляет Украину на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, заявил о неуместности всех аргументов России по искусственности и вообще отсутствия предмета спора.

Напомним, Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH17 в 2014 году. Самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.