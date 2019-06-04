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Россия должна быть привлечена к ответственности за эту ужасную трагедию с MH17, - Помпео

Вашингтон продолжит требовать от России признания ответственности за крушение самолета.

Россия должна быть привлечена к ответственности за эту ужасную трагедию с MH17, - Помпео
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Вашингтон продолжит добиваться ответственности России за применение боевого оружия по гражданскому самолету Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом. Об этом заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майкл Помпео.

"У нас была сегодня возможность обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также действия для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - подчеркнул Помпео.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Международная группа следователей установила, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2".

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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