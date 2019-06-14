С телеканала ZIK начали уходить журналисты

Журналисты начали уходить с телеканала ZIK, владельцем которого стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

О своем решении уйти с телеканала сообщил телеведущий Вахтанг Кипиани.

"По дороге на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более шести лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и в прошлом, и будущего", - написал он в Фейсбуке.

Журналист Роман Недзельський также заявил, что увольняется, а завтра, 15 июня, выйдет последний выпуск его программы "Детали".

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу. Я много раз опровергал информацию о продаже канала раньше, потому что официально руководил каналом менеджмент Петра Дыминского. С этими людьми у меня были договоренности о невмешательстве в новости и еженедельник, и я благодарю, что достигнутые договоренности были соблюдены. Мы могли делать новости и итоговую программу так, как видела их редакция", - сообщил в Фейсбуке Недзельський.

Напомним, сегодня стало известно, что ZIK перешел под контроль соратника Медведчука Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от "Оппозиционного блока".

Сейчас он баллотируется в первой десятке "Оппозиционной платформы За жизнь".

Ранее ZIK принадлежал семья львовского бизнесмена Петра Дыминского, который скрывается за границей в связи с угрозой уголовного преследования за ДТП со смертельным исходом.