С начала суток на Донбассе ранен один военный

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции украинских военных в зоне операции объединенных сил на Донбассе. В результате один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что на обстрелы украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, ранее в Марьинке из-за обстрела боевиков были травмированы две женщины, пенсионер и ребенок.