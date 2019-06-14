Возле Администрации Президента в Киеве компания NextBike Ukraine открыла городской велопрокат.
Об этом сообщает АП в Twitter.
"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации Президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.
Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr— APU (@APUkraine) 14 июня 2019 г.
Отмечается, что этот проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украине появился в августе 2018 года.
В августе 2018 NextBike Ukraine открыла 14 станций муниципального проката велосипедов в Харькове.
Летом прошлого года компания Nextbike запустила свой проект в Киеве. Сервис работает без станций и терминалов, а с помощью мобильного приложения и смарт-замков.