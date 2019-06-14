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У Администрации президента в Киеве открыли пункт проката велосипедов

Проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украине появился в августе 2018 года

Возле Администрации Президента в Киеве компания NextBike Ukraine открыла городской велопрокат.

Об этом сообщает АП в Twitter.

"Сегодня, 14 июня, под зданием Администрации Президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект работает уже более чем в 200 городах 25 стран мира, а в Украине появился в августе 2018 года.

В августе 2018 NextBike Ukraine открыла 14 станций муниципального проката велосипедов в Харькове.

Летом прошлого года компания Nextbike запустила свой проект в Киеве. Сервис работает без станций и терминалов, а с помощью мобильного приложения и смарт-замков.

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