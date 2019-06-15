Боевики совершили 24 обстрела на Донбассе в пятницу, ранен военный

Два артснаряда попали в жилой дом в Марьинке, в котором находилась семья из семи человек.

В пятницу, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил у населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Водяное, Лебединское, Пищевик, Тарамчук, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 9 раз у населенных пунктов Пивденное, Попасна, Новгородское, Золотое-4, Станица Луганская.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Трое взрослых и ребенок получили травмы из-за попадания двух артиллерийских снарядов в жилой дом в Марьинке.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям.

По данным разведки, 14 июня одного оккупанта уничтожено.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза: у Лебединского из гранатомета и стрелкового оружия, около Авдеевки из миномета калибра 82 мм, а также дважды возле Станицы Луганской из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.