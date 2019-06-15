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На шахте у Торецка из-за обвала породы погиб горняк

На глубине 1146 метров произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси.

На шахте у Торецка из-за обвала породы погиб горняк
Архивное фото
Фото: Макс Левин

На шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» вблизи Торецка в Донецкой области в результате обрушения породы погиб горняк. Об этом сообщили в ГосЧС.

Происшествие произошло в 20:56 в пятницу, 14 июня.

"На горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы. На аварийном участке находилось два горняка, одному удалось спастись самостоятельно ", - говорится в сообщении.

Погибшему было 36 лет. Его тело нашли в ночь на 15 июня.

Всего в шахте на момент инцидента работали 119 людей. Работу шахты приостановили, всех горняков подняли на поверхность.

Напомним, в конце мая двое горняков погибли на шахте во Львовской области. Обрушение породы произошло на глубине 242 метра. Одному из погибших было всего 22 года. 

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