Во вторник, 18 июня, в самом центре Киева два автомобиля провалились под асфальт. Случайными участниками инцидента стали Citroen и Volkswagen. Водитель последнего сумел вовремя выехать, избежав глубокого провала.
Инцидент произошел на ул. Крещатик, 4, сообщает "Информатор" с места события.
Водитель Citroen рассказал, что обвал асфальта произошел неожиданно. Во дворе давно не проводили ремонтные работы, однако подобных случаев ранее не было.
Из-за обвала образовалась настолько глубокая яма, что автомобиль наполовину оказался под землей. Достать транспортное средство возможно только при помощи эвакуатора.
Место обвала оградили правоохранители, однако на указанном участке парковки еще находились два автомобиля.
Сотрудники патрульной полиции в экстренном порядке пытаются найти владельцев припаркованных авто. Правоохранители не исключают возможность дальнейшего обвала.
Как сообщалось, в ноябре 2018 в Шевченковском районе Киева пожарная машина не смогла доехать на место вызова, так как частично провалилась под асфальт.