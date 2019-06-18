Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя, в том числе, запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Авдеевки - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано четыре обстрела - в районе Луганского , по направлению Логвинова - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого, по направлению Калинового - из миномета калибра 82 мм; а также дважды в районе Новолуганского.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним, в понедельник, 17 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня. В результате один военнослужащий получил боевую травму.