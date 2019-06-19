Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров

Фото: МВД Украины

В Донецкой области бойцы батальона НГУ "Азов" задержали группу мужчин, которые занимались мародерством. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Фейсбуке.

"Бойцы батальона "Азов", которые держат оборону на Светлодарской дуге, обнаружили и задержали шестерых мужчин. Эти несознательные граждане занимались мародерством, разборкой чужих заброшенных домов в населенном пункте Николаевка Вторая", - сказано в сообщении.

Мародеры грабили дома, оставленные жителями еще в начале войны - люди покидали свои жилища, забрав только вещи первой необходимости.

Подозреваемых передали в полицию Бахмута.

Напомним, сегодня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков, в результате обстрелов погиб украинский военный.