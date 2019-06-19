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На Донбассе погиб украинский военный, еще шестеро получили ранения и травмы

За сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

На Донбассе погиб украинский военный, еще шестеро получили ранения и травмы
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"18 июня вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки трое украинских защитников получили ранения, еще два человека - боевые травмы", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 82 мм; окраину Красногоровки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Верхнеторецкое - из стрелкового оружия; вблизи поселка Пески - из миномета калибра 120 мм; Водяное - из стрелкового оружия. Под обстрелами также оказались населенные пункты Луганское, Новолуганское, Троицкое.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем; в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинку - из стрелковое оружия.

За текущие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, в течение дня вторника боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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