В Запорожской области разыскивают причастных к жестокому избиению полицейских

У правоохранителей многочисленные тяжелые травмы после нападения группы лиц.

В Запорожской области задержали мужчину, который вместе с группой лиц напал на двух правоохранителей. Его старшего брата, который также принимал участие в нападении, объявили в розыск. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Нападение на полицейских состоялось 19 июня в городе Васильковка.

"26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались после службы домой. У одного из ночных магазинов увидели несовершеннолетнего, который распивал пиво, а потом выбросил на проезжую часть пустую стеклянную бутылку ", - говорится в сообщении.

После замечания участкового парень начал вести себя агрессивно, через несколько минут на место приехала группа лиц и совершила нападение на полицейских. У них отобрали служебные удостоверения, деньги и документы.

Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле.

Один из правоохранителей в результате нападения потерял сознание. В обоих пострадавших тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

"По горячим следам оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения ", - сообщили в полиции.

Младшего брата задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Старшего брата объявили в розыск и просят тех, кто знает о его местонахождении сообщить в полицию.

Фото: npu.gov.ua

Уголовное производство начато по ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц), ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.4 ст. 296 (Хулиганство) и ч.2 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.