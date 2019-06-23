В Буче Киевской области утром, 23 июня, возник крупный пожар на металлобазе. Огнем охвачено 1600 квадратных метров. Об этом говорится на сайте ГосЧС в Киевской области.

Информация о пожаре поступила к спасателям в 7:41.

"Пожар локализован в 09:00 на площади 1600 м.кв.На ликвидации пожара сосредоточено девять единиц техники и 30 человек личногосостава", - говорится в сообщении.

Рядом с металлобазой находится заправка, однако спасатели информируют, что угрозы взрыва нет, передает Громадське.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, под Днепром на ходу загорелась электричка. Пассажиры выпрыгивали из вагонов, никто не пострадал.