Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
ГлавнаяКультура

Российский телеканал НТВ удалил официальный трейлер своего "Чернобыля"

Трейлер получил в сети массу негативных отзывов.

Российский телеканал НТВ удалил официальный трейлер своего "Чернобыля"
Фото: Кадр из трейлера

Российский телеканал НТВ удалил трейлер собственной киноверсии "Чернобыля", в которой в аварии на ЧАЭС виноват сотрудник ЦРУ. Об этом сообщают российские СМИ.

Трейлер был обнародован на прошлой неделе и стремительно разошелся по интернету. В сюжете российского фильма к работе ЧАЭС проявляют интерес американские спецслужбы, в Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего в городе.

Трейлер опубликовали десятки изданий, однако после шквала негативных отзывов НТВ удалило ролик и потребовало сделать то же тех, кто его перепостил. Сообщается, что некоторые издания получили извещения от YouTube о нарушении авторских прав. В требовнии НТВ указано, что опубликованное видео было не "трейлером", а "рабочим материалом".

Напомним, мини-сериал "Чернобыль", снятый HBO, возглавил рейтинг IMDB, обойдя культовую "Игру престолов". После этого о работе над фильмом об аварии заявили в России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также