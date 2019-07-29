Российский телеканал НТВ удалил официальный трейлер своего "Чернобыля"

Российский телеканал НТВ удалил трейлер собственной киноверсии "Чернобыля", в которой в аварии на ЧАЭС виноват сотрудник ЦРУ. Об этом сообщают российские СМИ.

Трейлер был обнародован на прошлой неделе и стремительно разошелся по интернету. В сюжете российского фильма к работе ЧАЭС проявляют интерес американские спецслужбы, в Припять прибывает подполковник военной контрразведки, который ищет сотрудника ЦРУ, разгуливающего в городе.

Трейлер опубликовали десятки изданий, однако после шквала негативных отзывов НТВ удалило ролик и потребовало сделать то же тех, кто его перепостил. Сообщается, что некоторые издания получили извещения от YouTube о нарушении авторских прав. В требовнии НТВ указано, что опубликованное видео было не "трейлером", а "рабочим материалом".

Напомним, мини-сериал "Чернобыль", снятый HBO, возглавил рейтинг IMDB, обойдя культовую "Игру престолов". После этого о работе над фильмом об аварии заявили в России.