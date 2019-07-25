Букеровская премия объявила лонг-лист

В этом году длинный список состоит из 13 книг.

Букеровская премия обнародовала лонг-лист номинантов конкурса. Об этом указано на сайте конкурса.

Список жюри состоит из пяти судей: основатель и директор фестиваля литературы и искусства в Хей-он-Уай Питер Флоренс; бывший издатель художественной литературы и редактор Лиз Колдер; романист, публицист и режиссер Сяолу Го; писатель, телеведущий и бывший адвокат Афуа Хирш; и пианистка, дирижерка и композиторка Джоанна МакГрегор.

В этом году лонг-лист состоит из 13 книг:

Маргарет Этвуд «Заветы» (The Testaments)

Кевин Берри «Ночная лодка до Танжера» (Night Boat to Tangier)

Оинкан Брейтвейт «Моя сестра, серийный убийца» (My Sister, The Serial Killer)

Люси Эллманн «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport)

Бернардин Эваристо «Девушка, Женщина, Другое» (Girl, Woman, Other)

Джон Ланчестер «Стена» (The Wall)

Дебора Леви «Человек, видевший все» (The Man Who Saw Everything)

Валерия Луиселли «Архив потерянных детей» (Lost Children Archive)

Чигози Обиома «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities)

Макс Портер «Ленни» (Lanny)

Салман Рашди «Кихотт» (Quichotte)

Элиф Шафак «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World)

Дженетт Уинтерсон «Франкисштейн» (Frankissstein)

Список выбрали из 151 романа, которые были опубликованы в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Короткий список огласят 3 сентября. Каждый из авторов, включенных в короткий список, получит по 2500 фунтов стерлингов и специальное издание своей книги. Победитель Букеровской премии будет объявлен в понедельник 14 октября, он получит 50 000 фунтов стерлингов. Церемония награждения состоится в Лондоне, в Гилдхолле.

Букеровская премия вручается с 1969 года. До 2013 года на неё могли претендовать романы писателей из Великобритании, Ирландии, стран Британского содружества. Теперь премию может получить любая опубликованная в Британии книга, написанная на английском языке. В 2004 году также была учреждена международная Букеровская премия, которая вручается за романы, переведенные на английский.

Напомним, прошлым лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она одержала победу за книгу "Небесные тела" (Celestial Bodies), которая рассказывает о семейных связях и истории трех оманских сестер.