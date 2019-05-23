Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница из Омана

Фото: twitter/Man Booker Prize

Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Джокхо Алхарти из Омана. Она одержала победу за книгу "Небесные тела" (Celestial Bodies), которая рассказывает о семейных связях и истории трех оманских сестер. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Джокхо Алхарти стала первым автором из Персидского залива, получившим эту награду. Вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов писательница разделила с переводчицей Мэрилин Бут.

Во время церемонии награждения Алхарти сказала, что оманские авторы хотят, чтобы иностранные читатели смотрели на их страну "с открытым умом и сердцем".

"Рабство - это деликатная тема и своего рода табу. Но я думаю, что литература - лучшая платформа для обсуждения таких вопросов. Ведь рабство - это часть не только истории Омана, но и всего человечества", - отметила писательница.

Произведения Джокхо Алхарти переведены на английский, немецкий, итальянский, корейский и сербском языках.

В шорт-лист премии вошли писатели из Франции (Анне Эрно за роман «Годы»), Германии (Марион Пошманн за книгу «Сосновые острова»), Польши (Ольга Токарчук за роман «Веди свой плуг над костями мертвых»), Колумбии (Хуан Габриэль Васкес за книгу «Форма») и Чили (Алия Трабукко Зера за роман «Остаток»). Каждый автор и переводчик, включенные в шорт-лист, получает тысячу фунтов стерлингов (около 33 тысяч гривен).

Международную Букеровскую премию создали в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. К 2015 году ее вручали раз в два года авторам, которые писали на любом языке, при наличии английского перевода их книг, однако с 2016 года она вручается ежегодно за произведение, переведенное на английский и изданное в Великобритании.