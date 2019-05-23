На Книжном Арсенале прошла акция в поддержку Сенцова

Фото: Радио Свобода/Крым.Реалии

На ежегодном Книжном Арсенале в Киеве прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также других политзаключенных, удерживаемых в России. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

На фестивале находится информационный стенд, а также фотозоны. Активисты раздают информационные материалы. Общественные активисты просят участников "Книжного Арсенала" рассказать на своих локациях о Сенцове и узниках Кремля и прикрепить к одежде цифры с количеством заключенных граждан Украины в России и аннексированном Крыму.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20 годам в колонии строгого режима.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.