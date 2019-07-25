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"Атлантиду" Валентина Васяновича отобрали в "Горизонты" Венецианского кинофестиваля

В венецианской "Неделе критики" – украинско-французско-литовский фильм "Стасис" Мантаса Кведаравичуса.

Организаторы 76-го Венецианского кинофестиваля объявили программу.

Как сообщили отборщики на пресс-конференции в четверг, 25 июля, в конкурсной программе "Горизонты" покажут украинский фильм – "Атлантиду" Валентина Васяновича.

"Горизонты" – вторая по важности конкурсная программа Венецианского кинофестиваля.

Предыдущий фильм Васяновича – "Уровень черного" – участвовал в конкурсе кинофестивалей в Коттбусе и Одессе и был выдвинут Украинским Оскаровским комитетом на "Оскар".

Кроме фильма Васяновича, в программе 18 фильмов.

Венецианский кинофестиваль в этом году откроется новым фильмом Хирокадзу Корээды "Правда". Он примет участие в основном конкурсе и поборется за "Золотого льва". Также в основном конкурсе – "Джокер" Тодда Хейнса, "К звездам" Джеймса Грея, "О бесконечности" Роя Андерсона, "Осиная сеть" Оливье Ассайяса, "История о браке" Ноа Баумбаха, "Я обвиняю" Романа Полански, "Прачечная" Стивена Содерберга и другие.

В параллельном конкурсе – "Неделя критики" – в Венеции покажут фильм "Стасис" Мантаса Кведаравичуса, снятый в украинской ко-продукции.

Новый фильм Сергея Лозницы покажут вне конкурса. Это будет монтажная документальная работа "Государственные похороны" про похороны Сталина, которые проходили с 5 по 9 марта 1953 года. Фильм создали в ко-продукции Нидерландов, Литвы и США. 

76-я Мостра пройдет с 28 августа по 7 сентября.

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