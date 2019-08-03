В название Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook"

Компания Facebook планирует добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.

Измененные названия Instagram и WhatsApp появятся в магазине приложений Apple и Google Play, а также внутри приложений. При этом в ближайшее время компания не планирует изменять название, отображающееся на экране мобильных устройств.

Накануне сотрудников Instagram и WhatsApp уведомили о планируемых изменениях. По данным The Information, они связаны с тем, что антимонопольные службы США изучают процесс приобретения фейсбуком этих приложений. Кроме того, добавив пометку "от Facebook", компания хочет повысить репутацию фейсбука, которая ухудшилась из-за скандалов с утечкой данных пользователей.

Пресс-секретарь Facebook Берти Томсон подтвердил информацию о ребрендинге Instagram и WhatsApp. Он объяснил, что это нужно, чтобы указать принадлежность приложений к "семейству Facebook". Издание отмечает, что сотрудники Instagram и WhatsApp с тревогой восприняли эту новость, поскольку "дистанция" от Facebook помогла им избежать скандалов, связанных с компанией.

Напомним, из-за скандала с британской компанией Cambridge Analytica, которая получила доступ к данным 87 млн пользователей соцсети, власти США оштрафовали Facebook на 5 млрд долларов.

В январе глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о планах технологически объединить Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Газета The New York Times писала, что это решение связано с ростом популярности WhatsApp и Instagram.