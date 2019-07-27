Трамп пригрозил ввести пошлины на французское вино в ответ на "цифровой налог"

Ранее Франция утвердила 3-процентный налог на американские компании-гиганты, в частности, Apple и Facebook.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести штрафные пошлины на ввозимое в страну французское вино в ответ на "цифровой налог", о котором Франция объявила ранее и который затронет американские корпорации.

"В ближайшее время мы объявим о весомых ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", - сообщил Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 26 июля.

Он также добавил, что ответные меры могут коснуться не только вина.

Французский президент Эммануэль Макрон уже отреагировал на угрозы американского лидера, заявив о необходимости согласования с США французских налогов для транснациональных IT-компаний, передает Reuters.

"Президент также подчеркнул, что саммит G7 станет важной возможностью для продвижения ко всеобщему налогообложению цифровой деятельности, что в наших общих интересах и над которым мы должны продолжать работать, чтобы заключить широкое международное соглашение", - сообщила пресс-служба Макрона.

Саммит группы стран G7 должен состояться в августе.

Французское правительство утверждает, что транснациональные IT-компании, такие как Apple, со штаб-квартирой за пределами страны, платят мало или вообще не платят налоги с продаж во Франции. Цифровой налог с продаж был утвержден французским сенатом в четверг, через неделю после его принятия нижней палатой, Национальным собранием.

Закон о взимании трехпроцентного налога с доходов цифровых гигантов, в частности, Facebook Inc. и Amazon.com Inc был подписан Макроном в июле.

Напомним, ранее США ввели антидемпинговые пошлины на трубы Пинчука.