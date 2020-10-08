Україна з 2021 року введе нульове мито на імпорт вина з Євросоюзу

Зараз мито на ввезення вина з ЄС становить 0,3-0,4 євро за літр.

Україна з 2021 року введе нульове мито на ввезення вина з країн Європейського Союзу, згідно з зобов'язаннями щодо обнулення імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомила директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА), міжнародна консультантка ФАО ООН Катерина Звєрєва, передає "Інтерфакс-Україна".

"З 2021 року буде введено нульове мито на ввезення вина до України. При цьому на сьогодні складається не найкраща ситуація на виноробному ринку – на 25-30% збільшився імпорт вина до України порівняно з минулим роком", - повідомила вона.

Зараз мито на ввезення вина з ЄС становить 0,3-0,4 євро за літр.

Звєрєва також повідомила, що, за даними Держстату, у 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн. При цьому найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди було поставлено продукції на $1,3 млн. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина, куди було експортовано вина на $1 млн. Водночас імпорт вина минулого року становив $146,7 млн.

У першому півріччі 2020 року Україна експортувала вина на $6,1 млн, а імпорт становив $67,9 млн.

"За даними статистики ми можемо побачити, що в грошовому вираженні експорт нижчий за імпорт в 11 разів. Традиційно найбільшим постачальником вина до України є Італія. За шість місяців цього року Україна завезла італійського вина на $20,7 млн. Друге місце в списку належить Франції ($10,5 млн), третє - Німеччині ($9,9 млн). З інших країн Україна імпортувала вина на $26,7 млн", - зазначила міжнародна консультантка ФАО ООН.

Вона звернула увагу, що Україна поки що не може забезпечити ефективну підтримку галузі так, як це робиться в ЄС.

"Наприклад, візьмемо Іспанію - одного з провідних гравців світового ринку вина. Місцеві виноградарі отримують від держави 50% повернення інвестицій у закладки виноградників. І це досить суттєва допомога виноробам уже на початковому етапі, адже такі інвестиції є довгими за термінами окупності. Інший приклад країн, про який говорять українські винороби - це Франція. Минулого року на фінансування виноробної галузі тут виділялося до 8 млрд євро", - зазначила Звєрєва.

Українські винороби і профільні асоціації говорять, що конкурувати з тими, у кого в пляшці до 70% дотацій, неможливо.

"Тому наші виноградники на сьогодні вирубують, і ситуація для виноробів не дуже сприятлива. Важливо і те, що на старті виноробного бізнесу в країнах ЄС підприємцям або надають пільговий податковий режим, або взагалі впроваджують "податкові канікули" - все це робиться з метою розвитку їхньої справи. Цей досвід варто було б взяти до уваги і Україні, і це стосується не тільки виноробної галузі", - додала Звєрєва.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято - День виноградаря і винороба.

У 2018 році Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензії на виробництво алкогольних напоїв для малих виробників виноробної продукції.