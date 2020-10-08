Світовий банк передрік збільшення числа бідних людей у світі вперше за 20 років

Число таких людей в цьому році, за прогнозами Світового банку, збільшиться на 88-115 млн через пандемію коронавірусу.

Кількість людей в стані крайньої бідності за підсумками 2020 року збільшиться вперше більш ніж за 20 років на тлі пандемії COVID-19.

Про це йдеться в огляді Світового банку (СБ), передає "Інтерфакс-Україна".

За прогнозом інституції, число людей, що знаходяться в стані крайньої бідності, в цьому році збільшиться на 88-115 млн через пандемію коронавірусу. У 2020-2021 рр. ця цифра збільшиться на 150 млн.

"Через пандемію і глобальну рецесію понад 1,4% світового населення виявиться в стані крайньої бідності. Для того, щоб розгорнути ситуацію до скорочення бідності, державам потрібно підготуватися до економічних змін після пандемії COVID- 19, забезпечивши рух капіталу, трудових ресурсів та інновацій в нові напрямки бізнесу", - зазначає президент групи ВБ Девід Малпасс.

За визначенням СБ, в стані "крайньої бідності" знаходяться люди, що живуть менш ніж на $ 1,9 в день. Число таких людей в цьому році, як очікується, складе від 9,1% до 9,4% світового населення.

При відсутності пандемії коронавірусу, рівень "крайньої бідності" в світі в поточному році склав би 7,9%, відзначають в СБ.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує падіння ВВП в Україні у 2020 році на рівні 5,5%.

Раніше ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України до 5,5% у 2020 році.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, падіння валового внутрішнього продукту України у 2020 році становитиме 6%.