Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
ГоловнаЕкономікаДержава

На саміті "Україна-ЄС" підписано низку угод у сфері фінансування різних проектів

Зокрема, підписано три угоди з Єврокомісією та три з ЄІБ.

На саміті "Україна-ЄС" підписано низку угод у сфері фінансування різних проектів
Самміт "Україна-ЄС"
Фото: Скріншот відео

На полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.

Онлайн-трансляцію саміту вів Офіс президента України.

Зокрема, підписано угоду про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" на суму 30 млн євро. У поясненні до документа зазначено, що метою укладення угоди є залучення допомоги ЄС для підвищення стійкості України до таких загроз, як пандемія COVID-19, дестабілізація, гібридні загрози. Ще однією метою є збільшення потенціалу української держави у сфері побудови миру шляхом підвищення безпеки в регіонах, безпосередньо постраждалих від конфлікту, незаконної анексії Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

Допомога ЄС також буде спрямована в регіони місцевим органам влади для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Також було підписано угоду про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" на суму 20 млн євро, метою якої є залучення допомоги ЄС для зміцнення демократії в Україні. Ці гроші буде спрямовано на підвищення спроможності організацій громадянського суспільства брати участь у розробці політик, допомагати в просуванні реформ, на створення загалом більш сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства в Україні.

Крім того, підписано угоду про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" на суму 10 млн євро. Угода передбачає розробку та реалізацію політики й заходів, які ефективно підтримуватимуть перехід до кліматично нейтральних, чистих, ресурсоефективних і безпечних енергопостачання і споживання.

Допомогу буде надано для розвитку дрібномасштабних проектів у сфері відновлюваної енергії, надання консультацій щодо оптимальних рішень для економічно ефективного постачання тепла та гарячої води в муніципалітетах, розробки планів міської мобільності. Також ця угода передбачає створення спільного ресурсного центру з питань кліматичних інновацій між Україною і ЄС і реалізацію "зелених" заходів у рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року.

Усі три документи від України підписала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, від Європейської Комісії - єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.

Також було підписано три угоди з ЄІБ. Однією угодою банк профінансує проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на 300 млн євро. Документ від України підписав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, від Європейського інвестиційного банку - віце-президент ЄІБ Тереза Червінська. Допомогу буде спрямовано на теплоізоляцію дахів, підвалів і стін, енергоефективні вікна та скління, енергоефективне освітлення, системи регенерації втрат тепла, інвестиції у відновлювані джерела енергії, якщо вони є частиною ширших інвестицій в енергоефективність, та інші компоненти, які банк розглядає як елементи енергоефективності.

Гарантійну угоду між урядом України та ЄІБ "Логістична мережа (Модернізація і цифровізація "Укрпошти") " на суму €30 млн підписали міністр інфраструктури України Владислав Криклій і віце-президент ЄІБ Ліліана Павлова.

Підписання угоди забезпечить закупівлю сортувального обладнання, створення трьох сортувальних об'єктів, зокрема, будівництво хабу у Львові та 22 сортувальні депо в цілому, впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів. Повернення коштів позики передбачається здійснити повністю за рахунок коштів кінцевого бенефіціара - АТ "Укрпошта" впродовж 20 років.

Нагадаємо, 22-й саміт "Україна – Європейський Союз" відбувається у традиційному "живому" форматі вперше з початку пандемії коронавірусу. Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня. 22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

22 вересня віцепрезидент Єврокомісії Боррель відвідав Україну з візитом. За підсумками візиту він написав у своєму блозі "ЄС - не банкомат", але згодом цю фразу видалили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також