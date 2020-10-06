На саміті "Україна-ЄС" підписано низку угод у сфері фінансування різних проектів

Зокрема, підписано три угоди з Єврокомісією та три з ЄІБ.

На полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.

Онлайн-трансляцію саміту вів Офіс президента України.

Зокрема, підписано угоду про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" на суму 30 млн євро. У поясненні до документа зазначено, що метою укладення угоди є залучення допомоги ЄС для підвищення стійкості України до таких загроз, як пандемія COVID-19, дестабілізація, гібридні загрози. Ще однією метою є збільшення потенціалу української держави у сфері побудови миру шляхом підвищення безпеки в регіонах, безпосередньо постраждалих від конфлікту, незаконної анексії Криму, передає "Інтерфакс-Україна".

Допомога ЄС також буде спрямована в регіони місцевим органам влади для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Також було підписано угоду про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" на суму 20 млн євро, метою якої є залучення допомоги ЄС для зміцнення демократії в Україні. Ці гроші буде спрямовано на підвищення спроможності організацій громадянського суспільства брати участь у розробці політик, допомагати в просуванні реформ, на створення загалом більш сприятливого середовища для роботи громадянського суспільства в Україні.

Крім того, підписано угоду про фінансування заходу "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" на суму 10 млн євро. Угода передбачає розробку та реалізацію політики й заходів, які ефективно підтримуватимуть перехід до кліматично нейтральних, чистих, ресурсоефективних і безпечних енергопостачання і споживання.

Допомогу буде надано для розвитку дрібномасштабних проектів у сфері відновлюваної енергії, надання консультацій щодо оптимальних рішень для економічно ефективного постачання тепла та гарячої води в муніципалітетах, розробки планів міської мобільності. Також ця угода передбачає створення спільного ресурсного центру з питань кліматичних інновацій між Україною і ЄС і реалізацію "зелених" заходів у рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року.

Усі три документи від України підписала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, від Європейської Комісії - єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.

Також було підписано три угоди з ЄІБ. Однією угодою банк профінансує проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні" на 300 млн євро. Документ від України підписав міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, від Європейського інвестиційного банку - віце-президент ЄІБ Тереза Червінська. Допомогу буде спрямовано на теплоізоляцію дахів, підвалів і стін, енергоефективні вікна та скління, енергоефективне освітлення, системи регенерації втрат тепла, інвестиції у відновлювані джерела енергії, якщо вони є частиною ширших інвестицій в енергоефективність, та інші компоненти, які банк розглядає як елементи енергоефективності.

Гарантійну угоду між урядом України та ЄІБ "Логістична мережа (Модернізація і цифровізація "Укрпошти") " на суму €30 млн підписали міністр інфраструктури України Владислав Криклій і віце-президент ЄІБ Ліліана Павлова.

Підписання угоди забезпечить закупівлю сортувального обладнання, створення трьох сортувальних об'єктів, зокрема, будівництво хабу у Львові та 22 сортувальні депо в цілому, впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів. Повернення коштів позики передбачається здійснити повністю за рахунок коштів кінцевого бенефіціара - АТ "Укрпошта" впродовж 20 років.

Нагадаємо, 22-й саміт "Україна – Європейський Союз" відбувається у традиційному "живому" форматі вперше з початку пандемії коронавірусу. Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня. 22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

22 вересня віцепрезидент Єврокомісії Боррель відвідав Україну з візитом. За підсумками візиту він написав у своєму блозі "ЄС - не банкомат", але згодом цю фразу видалили.