​Саміт "Україна-ЄС" у Брюсселі стане першим двостороннім самітом від початку пандемії

22-й саміт Україна-ЄС стане першим двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, який фізично відбудеться у Брюсселі від моменту початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Європейську раду.

Сторона ЄС буде представлена президентами Європейської ради Шарлем Мішелем і Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У заході також візьме участь верховний представник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що на саміті розглянуть двосторонні відносини, зокрема соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС, подальші кроки з реалізації Угоди про асоціацію, питання поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також стан реформ в Україні.

Крім того, сторони обговорять конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні й зовнішньополітичні питання.

Очікується, що о 15:30 за Брюсселем (16:30 за Києвом) вівторка лідери ЄС зустрічатимуть українського президента, а на 17:50 за Брюсселем (18:50 за Києвом) запланована пресконференція у віртуальному режимі.

Нагадаємо, у червні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саміт Україна - ЄС "точно відбудеться". Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня.

22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся в липні 2019 року в Києві. Євросоюз представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Зеленський.