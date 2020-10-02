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Джонсон втрутиться у переговори щодо Brexit

Прем'єр Британії розмовлятиме з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джонсон втрутиться у переговори щодо Brexit
Фото: yahoo

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон втрутиться в переговори щодо Brexit і проведе розмову з керівництвом ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джонсон розмовлятиме з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Прем'єр-міністр завтра в другій половині дня буде говорити з президенткою фон дер Ляєн, щоб підсумувати перемовини й обговорити подальші кроки", - заявив прессекретар Джонсона.

За його словами, з урахуванням остаточного раунду запланованих переговорів між Великобританією та Європейським Союзом щодо майбутніх відносин у галузі торгівлі та безпеки, які мають закінчитися в п'ятницю після досягнення лише обмеженого прогресу, прем'єр-міністр і глава ЄС обміркують, як дві сторони можуть досягти згоди.

Нагадаємо, вчора Єврокомісія надіслала Британії офіційний лист щодо порушення зобов'язань про Brexit.

Напередодні Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

Раніше повідомлялося, що в січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.

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