Експрезиденту США Джиммі Картеру виповнилося 96 років

Джиммі Картер та його дружина Розалін планують святкувати вдома в місті Плейнс, штат Джорджія.

1 жовтня екс-президенту Сполучених Штатів Америки Джиммі Картеру виповнюється 96 років. Картер є рекордсменом серед американських президентів за тривалістю життя.

Про це повідомляє The Hill.

Прес-секретар Центру Картера повідомив Associated Press, що Джиммі Картер та його дружина Розалін планують святкувати вдома в місті Плейнс, штат Джорджія.

Станом на минулий рік Картери також є найдовше одруженою президентською парою в історії. Вони одружені 74 роки.

У листопаді минулого року Картер переніс операцію на головному мозку через внутрішню кровотечу. Процедура була успішною.

Представник Демократичної партії Картер в минулому критикував політику президента Трампа, зокрема припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Було б катастрофою отримати ще чотири роки Трампа", - сказав Картер минулого року на заході в Центрі Картера в Атланті.

Джиммі Картера - 39-й президент США, він був на цій посаді з 1977 до 1981 роки. Він лауреат нобелівської Премії Миру 2002 р. Його також було обрано двічі губернатором штату Джорджія - цю посаду він обіймав з 1971 по 1975 рр.

Нагадаємо, раніше американська літературна та правозахисна організація ПЕН нагородила колишнього посла США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.