Експосол США в Україні Марі Йованович отримала премію за сміливість

Керівницю американського дипвідомства у Києві було відкликано торік у травні.

Американська літературна та правозахисна організація ПЕН нагородила колишнього посла США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.

Про це повідомляє Голос Америки.

"У час, коли дотримання принциповості може означати для державних посадовців закінчення професійної кар'єри, посол Йованович не здригнулась й не похитнулась. ... Вона - потужний приклад мужності, яку ця нагорода покликана вшанувати", - йдеться у заяві керівниці PEN America С'юзанн Носсел.

З посади керівниці американського дипвідомства у Києві Марі Йованович було відкликано в травні 2019 року. Під час слухань в рамках імпічменту Дональда Трампа у Конгресі Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалось кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

Раніше повідомляли, що Йованович збирається написати книгу про роботу в Україні.