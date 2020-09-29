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​Ілон Маск не буде вакцинуватися від COVID-19, бо не вважає коронавірус загрозою

"Я не ризикую заразитися COVID, як і мої діти".

​Ілон Маск не буде вакцинуватися від COVID-19, бо не вважає коронавірус загрозою
Фото: EPA/UPG

Американський інженер, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск каже, що він та його сім'я не будуть робити щеплення від коронавірусу, коли вакцина стане доступною.

Про це він  заявив у подкасті газети The New York Times.

"Я не ризикую заразитися COVID, як і мої діти", - сказав Маск.

Навесні Маск сперечався із владою через рішення відкрити завод Tesla через карантин, який він називав "домашнім арештом". Маск стверджував, що локдаун для всієї країни не потрібен, оскільки коронавірус має "дуже низьку смертність". На його думку, обмеження необхідні лише для окремих осіб, які знаходяться в зоні ризику.

На зауваження журналістки про другу хвилю захворювання, Маск зазначив, що у цій ситуації немає правильного рішення.

"Всі помирають. У цій ситуації немає правильного рішення. Все це зменшило мою віру в людство. Усе це… Ірраціональність людей як така", - сказав він.

Маск зазначив, що його заводи Tesla виготовляють обладнання для розробки вакцини, і назвав критиків "придурками", а спалах хвороби - "тупістю" і "панікою".

Нагадаємо, на початку пандемії Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати апарати для штучної вентиляції легенів у  лікарні світу. Колишня голова Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила його передати апарати ШВЛ і для України.

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу буде готовою дуже скоро.  Раніше в деяких американських ЗМІ з’явилась інформація, що вакцину готують до випуску ще до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді.

Однак, головний епідеміолог США припускає, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини.

ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації проти COVID-19 із середини 2021 року.  За даними організації, щоб вакцинувати  всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.

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