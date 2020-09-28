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Макрон заявив про підтримку санкцій проти Білорусі

Президент Франції також закликав білоруську владу зупинити свавільні арешти.

Макрон заявив про підтримку санкцій проти Білорусі
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримає санкції проти політичного керівництва Білорусі.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми маємо спільну мету і сподіваємось, що найближчим часом ми можемо застосувати санкції", - сказав Макрон на спільній прес-конференції у Вільнюсі (Литва) з президентом Ґітанасом Науседою.

"Нам потрібно почути прагнення свободи демонстрантів. Білоруська влада повинна зупинити свавільні арешти", - додав французький лідер.

Зазначається, що сьогодні почався триденний візит Макрона, в рамках якого протягом 28-30 вересня він планує відвідати Литву і Латвію. Візит здійснюється на тлі посилення напруженості між Європейським Союзом та Москвою, яка допомагає президенту Олександру Лукашенко утримати владу в Білорусі та причетна до отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального.

 Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор. 17 серпня депутати Європарламенту заявили, що вважають Лукашенка персоною нон ґрата.

Разом з тим перший президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада "прийматиме економічні рішення" у відповідь на санкції.

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